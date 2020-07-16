16 Июль 2020 2020-07-16T15:03:10+03:00

Оборудование необходимо для выявления патологий и болезней органов у детей, в том числе у новорождённых

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На Ставрополье детские поликлиники получили 19 современных УЗИ-аппаратов. Оборудование необходимо для выявления патологий и болезней органов у детей, в том числе у новорождённых.

Эти аппараты отличаются высоким разрешением и контрастностью. То есть они позволят специалистам более точно ставить диагноз. Кроме того, врачи могут в режиме реального времени сравнивать результаты предыдущих и текущего УЗИ.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с начала года снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава краевого Минздрава Владимир Колесников.

До начала 2025 года планируется снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 20% от уровня 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU