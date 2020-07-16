Житель Ставрополья подозревается в реабилитации нацизма

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

34-летний житель Изобильненского района подозревается в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в декабре 2019 года мужчина опубликовал на своей странице в одной из соцсетей текстовую публикацию.

К ней он прикрепил изображение, в котором отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала, и распространил заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Следователи изъяли компьютер, расследование уголовного дела продолжается.