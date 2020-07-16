Ставропольское озеро украсят кувшинки

16 Июль 2020 2020-07-16T16:56:57+03:00

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В Железноводске на дно курортного водоёма погрузили 23 емкости с ростками кувшинок. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. Первые цветы жители и гости города-курорта увидят уже в этом году.

Потом на участок с кувшинками установят подсветки. Кувшинки вырастил и подарил городу известный галерист Железноводска Геннадий Поляков. А вскоре в городе расцветут тюльпановые деревья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ботаническом саду Ставрополя распустился первый в этом году бутон орехового лотоса. Фото нежно-розового благоуханного цветка опубликовали в сети.

Многие века растение радует людей своими полумахровыми лепестками, считается символом любви и здоровья. О лотосе слагают песни и стихи, у многих народов он имеет статус священного цветка.

ИСТОЧНИК KP.RU