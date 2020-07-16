Суд начал рассматривать дело об издевательствах над Аишей Ажиговой

16 Июль 2020 2020-07-16T17:21:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ингушетии рассматривают уголовное дело об издевательствах над Аишей Ажиговой. Материалы разбирают в Сунженском районном суде. Об этом сообщает правозащитная организация "Правовая инициатива".

19 июня следствие утвердило обвинение против подсудимых - тети девочки Макки Ганиевой и ее мужа Исы Марзиева. Им инкриминируют пункт "а" третьей части статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее психическое расстройство, в отношении малолетнего, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору).

В начале июля 2019 года в больницу поступила шестилетняя девочка Аиша Ажигова с множественными травмами. В Ингушетии ей спасли одну руку - лечить вторую отправились в Москву. К началу августа ребенку ампутировали правую кисть.

- С декабря 2018 по июль 2019 года женщина и ее сожитель систематически избивали девочку, даже за совершение незначительных провинностей, - установили следователи.

Лидия Ажигова - о том, что желает мучителям своей дочери 00:00 00:00

Биологическая мать Лидия Ажигова не причастна к преступлению. После развода у нее забрали детей. Женщине удалось отобрать сыновей, но тетя никак не хотела отдавать племянницу.

Сейчас Аиша с Лидией в Магасе. Они живут в квартире, которую оплачивает меценат.

- Мне очень жаль, что смертную казнь отменили, - признавалась Лидия в беседе с "КП - Северный Кавказ". - Никогда. Не прощу ни ее, ни ее сожителя. Семейку отца Аиши я видеть не могу. Если кого-то из них увижу, не знаю, что сделаю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Я верну свою кровинку": мать избитой ингушской девочки объявила сбор средств, чтобы приехать к Аише

Корреспондент "Комсомольской правды" поговорил с Лидией Ажиговой о ее жизни после встречи с ребенком в Москве и будущем дочери [эксклюзив kp.ru]

ИСТОЧНИК KP.RU