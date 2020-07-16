2020-07-16T17:21:14+03:00
Общество

Суд начал рассматривать дело об издевательствах над Аишей Ажиговой

Среди подсудимых - тетя девочки Макка Ганиева и ее муж Иса Марзиев
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Аиша АжиговаАиша АжиговаФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В Ингушетии рассматривают уголовное дело об издевательствах над Аишей Ажиговой. Материалы разбирают в Сунженском районном суде. Об этом сообщает правозащитная организация "Правовая инициатива".

19 июня следствие утвердило обвинение против подсудимых - тети девочки Макки Ганиевой и ее мужа Исы Марзиева. Им инкриминируют пункт "а" третьей части статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее психическое расстройство, в отношении малолетнего, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору).

В начале июля 2019 года в больницу поступила шестилетняя девочка Аиша Ажигова с множественными травмами. В Ингушетии ей спасли одну руку - лечить вторую отправились в Москву. К началу августа ребенку ампутировали правую кисть.

- С декабря 2018 по июль 2019 года женщина и ее сожитель систематически избивали девочку, даже за совершение незначительных провинностей, - установили следователи.

Лидия Ажигова - о том, что желает мучителям своей дочери

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Биологическая мать Лидия Ажигова не причастна к преступлению. После развода у нее забрали детей. Женщине удалось отобрать сыновей, но тетя никак не хотела отдавать племянницу.

Сейчас Аиша с Лидией в Магасе. Они живут в квартире, которую оплачивает меценат.

- Мне очень жаль, что смертную казнь отменили, - признавалась Лидия в беседе с "КП - Северный Кавказ". - Никогда. Не прощу ни ее, ни ее сожителя. Семейку отца Аиши я видеть не могу. Если кого-то из них увижу, не знаю, что сделаю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Суд начал рассматривать дело об издевательствах над Аишей Ажиговой
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