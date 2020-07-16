2020-07-16T18:42:49+03:00
Общество

На Ставрополье более двух тысяч парней отправились на службу в весенний призыв

Парней несколько раз проверяли на коронавирусную инфекцию
Ася АСРЯН@asya1693
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье запустили бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье запустили бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Весенний призыв завершился 15 июля. Об итогах кампании на территории Ставропольского края сообщил губернатор.

Владимир Владимиров отметил, что ряды Российских Вооружённых Сил пополнили более двух тысяч ставропольских новобранцев. Парней несколько раз проверяли на коронавирусную инфекцию.

К тому же на каждом этапе подготовки молодые люди проходили обязательную термометрию. Для лучшего контроля в военкомат позвали медиков из военного госпиталя.

Владимиров подчеркнул, что на призывных пунктах нет ни одного инцидента с коронавирусом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье запустили бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.

Ирина Ковальчук, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону рассказала, что проверку пройдут 2688 ставропольцев из разных возрастных категорий.

Ковальчук отметила, что это делается для того, чтобы оценить, как наше население отреагировало на встречу с этим опасным вирусом. Есть ли уже на территории региона население, у которого сформировался иммунный ответ, насколько население защищено от коронавируса.

А потом по результатам исследования будут формироваться прогнозы и методы борьбы с COVID-19.

Сдать бесплатный тест на антитела к коронавирусу может любой житель Ставрополья. Для этого надо заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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