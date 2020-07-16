"Звезды как на коньяке": пляжи Дагестана поделят "по престижности"

16 Июль 2020 2020-07-16T19:39:05+03:00

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В Дагестане стали обсуждать прогрессивную идею - оценивать ли республиканские пляжи и как это делать. Мысль о "категорировании пляжей" высказал министр туризма и народного художественного промысла Расул Ибрагимов на совещании с другими ведомствами.

Чиновник заявил об этом в конце встречи.

- Это позволит как местным жителям, так и приезжим гостям иметь полную информацию о готовности той или иной пляжной территории принимать отдыхающих, о наличии на этой территории всей необходимой инфраструктуры, - приводит слова Ибрагимова пресс-служба министерства.

Пока нет уточнений, по каким критериям будут оценивать "престижность" дагестанских пляжей. Вполне возможно, что это будет происходить по опыту Краснодарского края или Крыма. На входе к многим пляжам региона установят флаги, которые говорят о качестве места. Есть три категории, передает "КП - Кубань".

Пляжи высшей категории будут удобны для всех. Даже людей с ограничениямиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самая низкая категория - третья, или желтый флаг - предполагает минимальные удобства: спасательная станция, туалеты, душ, передвижная торговля. Ко второй категории (или зеленый флаг) относятся пляжи, на которых вдобавок к этому есть медицинское обслуживание, парковки, детская зона и шезлонги с зонтиками. А места отдыха с синим флагом отличают дорожки для инвалидов, телефоны и другие современные удобства. Ранее еще обсуждалось о проведении Fi-Wi на всей территории, но сейчас такой информации нет.

Пользователи сети из Дагестана оценили инициативу. Вместо флагов решили применять звезды, "как на коньяке".

- Пять звёзд, конечно, заслужат не все. Но в целом идея отличная. Главное — близка региону. Знаменитые дагестанские коньяки тоже звёзды украшают, - пишут комментаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU