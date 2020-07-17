2020-07-16T22:40:20+03:00
Общество

Ставропольским медикам купят путевки в санатории на 50 млн рублей

Еще 47 млн рублей потратят на средства защиты для медработников, контактирующих с заражёнными
Ася АСРЯН@asya1693
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На Ставрополье работающих с больными Covid-19 соцработникам и медикам окажут дополнительную поддержку. Об этом сообщает пресс-служба региональной Думы.

Так, из краевого бюджета на дополнительные выплаты выделили более 100 млн рублей. Эти деньги пойдут на дополнительные выплаты социальным работникам и санаторно-курортное лечение медиков, работающих с больными коронавирусом. Соответствующие поправки в бюджет региона приняли депутаты.

50 млн рублей направят на санаторно-курортное лечение медиков, работающих в «красной зоне» с больными коронавирусом. На сегодняшний день в нашем регионе их более 800 человек.

Еще 47 млн рублей потратят на средства защиты для медработников, контактирующих с заражёнными.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что весенний призыв завершился 15 июля. Губернатор Ставрополья отметил, что ряды Российских Вооружённых Сил пополнили более двух тысяч ставропольских новобранцев. Парней несколько раз проверяли на коронавирусную инфекцию.

К тому же на каждом этапе подготовки молодые люди проходили обязательную термометрию. Для лучшего контроля в военкомат позвали медиков из военного госпиталя.

Владимиров подчеркнул, что на призывных пунктах нет ни одного инцидента с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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