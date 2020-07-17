Ставропольским медикам купят путевки в санатории на 50 млн рублей
На Ставрополье работающих с больными Covid-19 соцработникам и медикам окажут дополнительную поддержку. Об этом сообщает пресс-служба региональной Думы.
Так, из краевого бюджета на дополнительные выплаты выделили более 100 млн рублей. Эти деньги пойдут на дополнительные выплаты социальным работникам и санаторно-курортное лечение медиков, работающих с больными коронавирусом. Соответствующие поправки в бюджет региона приняли депутаты.
50 млн рублей направят на санаторно-курортное лечение медиков, работающих в «красной зоне» с больными коронавирусом. На сегодняшний день в нашем регионе их более 800 человек.
Еще 47 млн рублей потратят на средства защиты для медработников, контактирующих с заражёнными.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что весенний призыв завершился 15 июля. Губернатор Ставрополья отметил, что ряды Российских Вооружённых Сил пополнили более двух тысяч ставропольских новобранцев. Парней несколько раз проверяли на коронавирусную инфекцию.
К тому же на каждом этапе подготовки молодые люди проходили обязательную термометрию. Для лучшего контроля в военкомат позвали медиков из военного госпиталя.
Владимиров подчеркнул, что на призывных пунктах нет ни одного инцидента с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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