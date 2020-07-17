17 Июль 2020 2020-07-17T08:09:35+03:00

А всего на Ставрополье за все время уже 4378 заразившихся смогли победить инфекцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На Ставрополье коронавирусом за сутки заболело 129 человек. Еще двое скончались за прошедший день. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего в крае число заболевших достигло 6625. Умерших – 126.

За минувший день число выздоровевших от коронавируса пациентов вновь стало одним из самых высоких за несколько недель - из-под меднаблюдения выписаны 121 человек.

А всего на Ставрополье за все время уже 4378 заразившихся смогли победить инфекцию.

По словам Владимира Владимирова, все необходимое для противодействия коронавирусу в крае есть. Ставропольские резервы средств по-прежнему намного превышают текущие потребности. - Но, естественно, лучше сохранять свое здоровье, чем потом его восстанавливать с помощью врачей. Пожалуйста, помните об этом. Соблюдайте меры предосторожности. Берегите себя и будьте здоровы, - обратился глава региона к ставропольцам.

ИСТОЧНИК KP.RU