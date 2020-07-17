В Ставрополе ночью загорелся склад мебельного цеха
По прибытию первого подразделения был объявлен ранг пожара 1 «БИС»
Фото: пресс-служба краевого управления МЧС России
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Инцидент произошел в Ставрополе, на улице Ракитная, около 02:10, 17 июля. На территории мебельного цеха загорелось складское помещение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
По прибытию первого подразделения был объявлен ранг пожара 1 «БИС». Площадь горения 300 м2.
На месте работали 3 звена ГЗДС. Создано 2 боевых участка. На тушение подано 3 ствола КУРС-8, на защиту соседних строений 3 ствола «Б».
По предварительным данным, погибших, пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU