В Ставрополе ночью загорелся склад мебельного цеха

17 Июль 2020 2020-07-17T09:19:14+03:00

По прибытию первого подразделения был объявлен ранг пожара 1 «БИС»

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Инцидент произошел в Ставрополе, на улице Ракитная, около 02:10, 17 июля. На территории мебельного цеха загорелось складское помещение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По прибытию первого подразделения был объявлен ранг пожара 1 «БИС». Площадь горения 300 м2.

На месте работали 3 звена ГЗДС. Создано 2 боевых участка. На тушение подано 3 ствола КУРС-8, на защиту соседних строений 3 ствола «Б».

По предварительным данным, погибших, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU