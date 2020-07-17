«Пьяная в хлам»: нетрезвую ставропольчанку с ребенком в машине поймали автоинспекторы

17 Июль 2020 2020-07-17T09:37:44+03:00

50-летняя ставропольчанка ничуть не смутилась, когда увидела инспекторов. Признаки опьянения были очевидны: дама невнятно разговаривала, цветность кожных покровов была изменена, поведение едва ли можно назвать адекватным Фото: Иван МАКЕЕВ

С показаниями алкотектера женщина не согласилась. Она сообщила, что считает себя трезвой и написала отказ от медосвидетельствования

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Инцидент произошел в селе Александровском. Там в дежурную часть районного отдела ГИБДД обратились очевидцы, которые сообщили, что только на их глазах к магазину подъехала женщина, которая купила алкогольные напитки. После чего выпила их и села за руль.

По словам односельчан, в машине находился ребенок.

По указанному адресу выехал наряд ДПС, которому на встречу двигалась та самая женщина.

50-летняя ставропольчанка ничуть не смутилась, когда увидела инспекторов. Признаки опьянения были очевидны: дама невнятно разговаривала, цветность кожных покровов была изменена, поведение едва ли можно назвать адекватным.

На переднем пассажирском сидении находился ребенок. Его передали родственникам.

Пьяная женщина за рулем машины. Внутри находится ребенок.

Водителю предложили пройти освидетельствование, она согласилась. Прибор показал наличие свыше 1 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе, что считается сильной степенью опьянения даже для мужского организма.

С показаниями алкотектера женщина не согласилась. Она сообщила, что считает себя трезвой и написала отказ от медосвидетельствования.

Против нее составили протокол. Теперь ей грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Сообщение о нахождении в автомобиле ребенка передано в инспекцию по делам несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU