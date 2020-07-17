Ставропольские рыбные консервы пользуются спросом за границей

17 Июль 2020 2020-07-17T10:05:35+03:00

В сутки этот сельхозкооператив перерабатывает до 3 тонн рыбы, объем готовой продукции составляет до 25 тысяч банок консервов в сутки

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На Ставрополье переработку рыбы ведут 11 организаций. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 10 наименований. Бизнес идет успешнее, когда при государственной поддержке модернизируется производство, внедряются новые технологии.

Одной из крупных организаций по переработке рыбы в регионе является консервный завод, расположенный на территории Покойненского сельсовета (Буденновский район).

Фото: пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства Ставрополья

В сутки этот сельхозкооператив перерабатывает до 3 тонн рыбы, объем готовой продукции составляет до 25 тысяч банок консервов в сутки.

На деньги грантовой поддержки в размере 18 млн рублей провели реконструкцию производственных цехов, приобрели новую технологическую линию.

Сегодня продукция предприятия реализуется в торговые сети и розничные магазины Ставропольского края, а также экспортируется в Армению, Грузию, Монголию. Об этом информирует пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU