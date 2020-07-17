В Ставрополе строят футбольную и баскетбольную площадки

17 Июль 2020 2020-07-17T10:20:58+03:00

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В Ставрополе возводят сквер на улице Доваторцев 86А. Стройка идет в рамках программы по поддержке городских инициатив на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На четырех тысячах квадратных метрах разместят футбольное и баскетбольное поля с трибунами. Рядом будет детская спортивная площадка и беседка для отдыха.

- Сейчас уже залиты трибуны и подпорные стены на полях, бетон под спортивную площадку. Одновременно укладывается тротуарная плитка. В скором времени планируется озеленение сквера, установка малых архитектурных форм, - отчитались в администрации города.

Стройку закончат к концу лета.

Отмечается, что все пять объектов, которые победили в конкурсе местных инициатив, благоустраивают. Напомним, это "Дубовая роща", территория возле ДК "Ставрополец", сквер на улице Объездной и зона отдыха в районе родника по улице Пригородной.

ИСТОЧНИК KP.RU