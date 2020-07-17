На Ставрополье директор магазина розничной сети ответит за коммерческий подкуп

17 Июль 2020 2020-07-17T10:52:25+03:00

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В Михайловске директор одного из магазинов розничной торговой сети подозревается в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 3 июля мужчина передал 30 тысяч рублей ведущему специалисту сектора безопасности этого торгового предприятия.

Эти деньги предназначались за отзыв написанного в правоохранительные органы заявления об обнаружении факта совершенного им мелкого хищения из магазина и дальнейшее непривлечение его к административной ответственности.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU