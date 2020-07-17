2020-07-17T11:01:47+03:00
Общество

В Ставрополе 18 и 19 июля пройдут ярмарки выходного дня

Местные жители смогут купить сезонные овощи, фрукты, бакалейные товары и много разных вкусностей
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации краевого центраФото: пресс-служба администрации краевого центра
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В Ставрополе 18 и 19 июля в двух районах города пройдут ярмарки выходного дня. Так, в субботу, с 08:00 до 16:00 торговые ряды развернутся на улицах: Васильева, 35\1, Пригородная, 215\1 и Ленина 74,17.

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Местные жители смогут купить сезонные овощи, фрукты, бакалейные товары и много разных вкусностей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

И еще одна хорошая новость. Ярмарка будет и в воскресенье, она состоится по адресу Серова, 466.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольские рыбные консервы пользуются спросом за границей.

В сутки этот сельхозкооператив перерабатывает до 3 тонн рыбы, объем готовой продукции составляет до 25 тысяч банок консервов в сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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