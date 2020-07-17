2020-07-17T11:09:05+03:00
Общество

Жители и гости Ставрополья могут отдохнуть в оздоровительном центре «Кавказ»

Для постановки на очередь нужно предоставить необходимые документы в центр социального обслуживания населения по месту жительства
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Фото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского краяФото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края
Изменить размер текста:

Из-за распространения коронавирусной инфекции центр «Кавказ» в Ессентуках на некоторое время вынужден был приостановить работу. И вот снова он принимает гостей.

Родники Ставрополя: топ-7 самых популярных источников краевой столицы

00:00
00:00

Социально-оздоровительные и лечебно-профилактические услуги в санаторных условиях центр предоставляет мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55.

Но за время режима самоизоляции предельный возраст пребывающих на оздоровление граждан не должен превышать 65 лет.

Распределением путевок занимается министерство труда и социальной защиты населения края в порядке очереди.

Для постановки на очередь необходимо предоставить необходимые документы в центр социального обслуживания населения по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Летний отдых на Северном Кавказе »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье возрождают уникальную породу овец
Жители и гости Ставрополья могут отдохнуть в оздоровительном центре «Кавказ»
В Ставрополе 18 и 19 июля пройдут ярмарки выходного дня
На Ставрополье директор магазина розничной сети ответит за коммерческий подкуп
В Ставрополе строят футбольную и баскетбольную площадки
Ставропольские рыбные консервы пользуются спросом за границей
«Пьяная в хлам»: нетрезвую ставропольчанку с ребенком в машине поймали автоинспекторы
В Ставрополе ночью загорелся склад мебельного цеха
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболело 129 человек
Ставропольским медикам купят путевки в санатории на 50 млн рублей
"Звезды как на коньяке": пляжи Дагестана поделят "по престижности"
На Ставрополье более двух тысяч парней отправились на службу в весенний призыв
Суд начал рассматривать дело об издевательствах над Аишей Ажиговой
Ставропольское озеро украсят кувшинки
Житель Ставрополья подозревается в реабилитации нацизма
На Ставрополье детские поликлиники получили 19 современных УЗИ-аппаратов
До чего техника дошла: интеллектуальный тепловизор проследит за состоянием здоровья людей
В Дагестане следователь закрывал глаза на преступления за мзду
На Ставрополье приняли новый закон об уполномоченном по правам человека
В Ставрополе горожане смогут познакомиться с искусством в режиме дополнительной реальности
На Ставрополье правоохранители отстранили от управления пять тысяч водителей
На Ставрополье открылся первый бювет с минеральной водой
Кисловодск вышел на первое место по числу "активных" больных COVID-19
На Ставрополье более 1 млрд рублей направят на развитие сел
На Ставрополье началась третья неделя спортивных челенджей