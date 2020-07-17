Жители и гости Ставрополья могут отдохнуть в оздоровительном центре «Кавказ»
Из-за распространения коронавирусной инфекции центр «Кавказ» в Ессентуках на некоторое время вынужден был приостановить работу. И вот снова он принимает гостей.
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Социально-оздоровительные и лечебно-профилактические услуги в санаторных условиях центр предоставляет мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55.
Но за время режима самоизоляции предельный возраст пребывающих на оздоровление граждан не должен превышать 65 лет.
Распределением путевок занимается министерство труда и социальной защиты населения края в порядке очереди.
Для постановки на очередь необходимо предоставить необходимые документы в центр социального обслуживания населения по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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