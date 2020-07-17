Жители и гости Ставрополья могут отдохнуть в оздоровительном центре «Кавказ»

17 Июль 2020 2020-07-17T11:09:05+03:00

Для постановки на очередь нужно предоставить необходимые документы в центр социального обслуживания населения по месту жительства

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Из-за распространения коронавирусной инфекции центр «Кавказ» в Ессентуках на некоторое время вынужден был приостановить работу. И вот снова он принимает гостей.

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Социально-оздоровительные и лечебно-профилактические услуги в санаторных условиях центр предоставляет мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55.

Но за время режима самоизоляции предельный возраст пребывающих на оздоровление граждан не должен превышать 65 лет.

Распределением путевок занимается министерство труда и социальной защиты населения края в порядке очереди.

Для постановки на очередь необходимо предоставить необходимые документы в центр социального обслуживания населения по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU