2020-07-17T11:47:16+03:00
Общество

На Ставрополье возрождают уникальную породу овец

Ее вывели коллективом ученых в конце «нулевых» в колхозе имени Ворошилова Труновского района
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: Инстаграм губернатора СтавропольяФото: Инстаграм губернатора Ставрополья
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Ставропольские ученые, в среднем, раз в десятилетие выводят новую породу овец, которая становится достоянием краевой аграрной отрасли. Одна из них – ташлинская порода.

Она была выведена коллективом ученых в конце «нулевых» в колхозе имени Ворошилова Труновского района.

По словам губернатора Ставрополья, ташлинская порода включена в число селекционных достижений России.

Разведением ташлинской породы предприятие «Аргонавт» в Грачевском районе занимается уже пять лет.

Сейчас как раз развивается производство баранины – и вклад «Аргонавта» в создание базы под инвестиционные проекты, которые планируем в отрасли, достаточно важен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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