На Ставрополье возрождают уникальную породу овец
Ставропольские ученые, в среднем, раз в десятилетие выводят новую породу овец, которая становится достоянием краевой аграрной отрасли. Одна из них – ташлинская порода.
Она была выведена коллективом ученых в конце «нулевых» в колхозе имени Ворошилова Труновского района.
По словам губернатора Ставрополья, ташлинская порода включена в число селекционных достижений России.
Разведением ташлинской породы предприятие «Аргонавт» в Грачевском районе занимается уже пять лет.
Сейчас как раз развивается производство баранины – и вклад «Аргонавта» в создание базы под инвестиционные проекты, которые планируем в отрасли, достаточно важен.
ИСТОЧНИК KP.RU