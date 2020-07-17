На Ставрополье возрождают уникальную породу овец

17 Июль 2020 2020-07-17T11:47:16+03:00

Ее вывели коллективом ученых в конце «нулевых» в колхозе имени Ворошилова Труновского района

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Ставропольские ученые, в среднем, раз в десятилетие выводят новую породу овец, которая становится достоянием краевой аграрной отрасли. Одна из них – ташлинская порода.

Она была выведена коллективом ученых в конце «нулевых» в колхозе имени Ворошилова Труновского района.

По словам губернатора Ставрополья, ташлинская порода включена в число селекционных достижений России.

Разведением ташлинской породы предприятие «Аргонавт» в Грачевском районе занимается уже пять лет.

Сейчас как раз развивается производство баранины – и вклад «Аргонавта» в создание базы под инвестиционные проекты, которые планируем в отрасли, достаточно важен.

ИСТОЧНИК KP.RU