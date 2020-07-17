Производил наркотики и подставлял невиновных: дагестанский полицейский попал под статью
В Дагестане капитан полиции подозревается в служебном подлоге и производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Уголовное дело расследуют сотрудники управления ФСБ республики.
Капитан Джанатлиев работал в ленинском райотделе МВД по Махачкале. Спецслужбы установили, что он подтасовал данные и сфальсифицировал материалы оперативно-служебной деятельности, чтобы возбудить дело по статье 228.
Против участкового уполномоченного возбудили уголовное дело по статьям «покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств», «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог».
ИСТОЧНИК KP.RU
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