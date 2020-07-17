На Ставрополье туристы смогут прогуляться по «Аллее любви»

17 Июль 2020 2020-07-17T14:41:02+03:00

«Аллею любви» построили в западной части Железноводска в начале 2000-х годов. Недалеко от сквера расположен бювет с минеральной водой «Западный»

Изменить размер текста: A A

В Железноводске в 2021 году могут начать благоустраивать «Аллею любви». Об этом сообщил градоначальник Евгений Моисеев.

По его словам, сейчас готовится проект благоустройства сквера. В нем капитально отремонтируют фонтан, восстановят освещение, создадут тематические зоны и стилизованные арт-объекты.

«Аллею любви» построили в западной части Железноводска в начале 2000-х годов. Недалеко от сквера расположен бювет с минеральной водой «Западный».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители и гости Ставрополья могут отдохнуть в оздоровительном центре «Кавказ».

Социально-оздоровительные и лечебно-профилактические услуги в санаторных условиях центр предоставляет мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55. Для постановки на очередь необходимо предоставить необходимые документы в центр социального обслуживания населения по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU