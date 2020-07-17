На экс-министра строительства Ставрополья завели шестое уголовное дело

17 Июль 2020 2020-07-17T16:05:25+03:00

Когарлыцкий находился под стражей. А 16 июля прошло судебное заседание, где чиновнику изменили меру пресечения

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В Ставрополе следователи возбудили шестое уголовное дело против экс-министра строительства и архитектуры края Алексея Когарлыцкого.

В этот раз – за покушение на получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба управления регионального Следкома России.

Когарлыцкий стал фигурантом пяти уголовных дел по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями,

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе регионального Следкома России, до вчерашнего дня Когарлыцкий находился под стражей. А 16 июля прошло судебное заседание, где чиновнику изменили меру пресечения.

Когарлыцкий снова задержан. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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До 16 июля Когарлыцкий находился под стражей. А 16 июля прошло судебное заседание, где чиновнику изменили меру пресечения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU