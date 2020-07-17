Для ставропольских студентов-медиков выделили 230 целевых мест

17 Июль 2020 2020-07-17T15:40:40+03:00

Впереди ещё более месяца приёма документов (до 18 августа 2020 года)

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В Ставропольском государственном медицинском университете на 2020-2021 учебный год утверждено 410 бюджетных мест, из которых 285 мест выделено для целевого набора.

Среди регионов, для которых в СтГМУ предусмотрены целевые места, преобладает Ставропольский край - 230 мест. Из них на лечебное дело утверждено 141 место, на педиатрию – 81, стоматологию - 7, клиническую психологию - 1.

Подготовка медицинских кадров для Ставрополья на всех ее этапах находится в фокусе постоянного внимания губернатора Владимира Владимирова и проводится в тесном взаимодействии с региональным министерством здравоохранения, стационарами, поликлиниками края.

Впереди ещё более месяца приёма документов (до 18 августа 2020 года), и в Ставропольском государственном медицинском университете уверены, что на целевые места поступят наиболее достойные, профессионально ориентированные ставропольские ребята, которые по окончании вуза будут двигать вперед здравоохранение Ставрополья.

Напомним, что в условиях пандемии абитуриентам предоставлена возможность подачи документов как до, так и после получения результатов ЕГЭ.

Из-за ограничительных мер в большинстве вузов, в том числе и в медуниверситете, отменено и дополнительное профессиональное испытание.

ИСТОЧНИК KP.RU