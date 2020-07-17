Для ставропольских студентов-медиков выделили 230 целевых мест
В Ставропольском государственном медицинском университете на 2020-2021 учебный год утверждено 410 бюджетных мест, из которых 285 мест выделено для целевого набора.
Среди регионов, для которых в СтГМУ предусмотрены целевые места, преобладает Ставропольский край - 230 мест. Из них на лечебное дело утверждено 141 место, на педиатрию – 81, стоматологию - 7, клиническую психологию - 1.
Подготовка медицинских кадров для Ставрополья на всех ее этапах находится в фокусе постоянного внимания губернатора Владимира Владимирова и проводится в тесном взаимодействии с региональным министерством здравоохранения, стационарами, поликлиниками края.
Впереди ещё более месяца приёма документов (до 18 августа 2020 года), и в Ставропольском государственном медицинском университете уверены, что на целевые места поступят наиболее достойные, профессионально ориентированные ставропольские ребята, которые по окончании вуза будут двигать вперед здравоохранение Ставрополья.
Напомним, что в условиях пандемии абитуриентам предоставлена возможность подачи документов как до, так и после получения результатов ЕГЭ.
Из-за ограничительных мер в большинстве вузов, в том числе и в медуниверситете, отменено и дополнительное профессиональное испытание.
ИСТОЧНИК KP.RU