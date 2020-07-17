На Ставрополье собирают высокорентабельную масличную культуру
Многим нравятся цветущие весной ставропольские желтые поля-ковры. Такими яркими и заметными они становятся благодаря рапсу – ценной и высокорентабельной масличной культуре.
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Это его цветы раскрашивают весеннее Ставрополье. Сейчас в крае завершается уборка рапса:
- Мы перешагнули рубеж в 80% от уборочной площади. Собрали около 90 тысяч тонн. Результат уже значительно превышает прошлогодние показатели – в 2019-м весь урожай составил 77 тысяч тонн, - сообщил губернатор Ставрополья.
Интересный факт: рапс ценен еще и как «партнер» многих других сельскохозяйственных культур. Например, если после него засеять поле зерновыми – их урожайность будет выше.
- Так происходит потому что рапс обогащает почву органическими веществами, улучшает фитосанитарное состояние полей и предотвращает развитие водной и ветровой эрозии. Эту полезную культуру будем культивировать и дальше, - рассказал Владимиров.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 18 и 19 июля в двух районах города пройдут ярмарки выходного дня. Так, в субботу, с 08:00 до 16:00 торговые ряды развернутся на улицах: Васильева, 35\1, Пригородная, 215\1 и Ленина 74,17.
Местные жители смогут купить сезонные овощи, фрукты, бакалейные товары и много разных вкусностей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.
И еще одна хорошая новость. Ярмарка будет и в воскресенье, она состоится по адресу Серова, 466.
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ИСТОЧНИК KP.RU