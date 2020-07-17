В Пятигорске в Емануелевском парке вандалы осквернили подпорную стену
Полицейские Пятигорска ищут вандалов, разрисовавших подпорную стену на склоне Машука. Так, накануне в Емануелевском парке был зафиксирован акт вандализма.
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На месте преступления немедленно начала работу следственно-оперативная группа с четвероногим помощником по кличке Граф.
- Сотрудники полиции уже проводят расследование по данному вопросу. И мы обязательно восстановим данный оскверненный участок, - считает мэр Пятигорска.
Это деяние попадает под уголовную ответственность, согласно статьи 214 Уголовного кодекса РФ. А именно - вандализм или осквернение зданий, сооружений, порча общественного имущества.
По словам представителя подрядной компании Алексея Беглярова, на протяжении последних двух недель вся команда работников приводила этот камень в порядок.
Они восстанавливали кладку в ее историческом облике. А теперь, чтобы все исправить и восстановить потребуется около недели. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.
Ранее в Пятигорске объяснили, почему нельзя купаться в фонтанах. По словам замглавы администрации города Инны Плесниковой, основная проблема – это вред, наносимый здоровью детей.
Уже не говоря о других технических моментах, о наличии в составе воды различных химикатов, при попадании которых в организме происходят различные нарушения.
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ИСТОЧНИК KP.RU