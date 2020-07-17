2020-07-17T17:23:59+03:00
Происшествия

В Пятигорске в Емануелевском парке вандалы осквернили подпорную стену

На месте преступления немедленно начала работу следственно-оперативная группа с четвероногим помощником по кличке Граф
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: Инстаграм главы ПятигорскаФото: Инстаграм главы Пятигорска
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Полицейские Пятигорска ищут вандалов, разрисовавших подпорную стену на склоне Машука. Так, накануне в Емануелевском парке был зафиксирован акт вандализма.

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На месте преступления немедленно начала работу следственно-оперативная группа с четвероногим помощником по кличке Граф.

- Сотрудники полиции уже проводят расследование по данному вопросу. И мы обязательно восстановим данный оскверненный участок, - считает мэр Пятигорска.

Это деяние попадает под уголовную ответственность, согласно статьи 214 Уголовного кодекса РФ. А именно - вандализм или осквернение зданий, сооружений, порча общественного имущества.

По словам представителя подрядной компании Алексея Беглярова, на протяжении последних двух недель вся команда работников приводила этот камень в порядок.

Они восстанавливали кладку в ее историческом облике. А теперь, чтобы все исправить и восстановить потребуется около недели. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Ранее в Пятигорске объяснили, почему нельзя купаться в фонтанах. По словам замглавы администрации города Инны Плесниковой, основная проблема – это вред, наносимый здоровью детей.

Уже не говоря о других технических моментах, о наличии в составе воды различных химикатов, при попадании которых в организме происходят различные нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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