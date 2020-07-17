2020-07-17T16:30:41+03:00
Происшествия

Двухлетний малыш выпал из окна, пока мама расслаблялась в ванной

Дагестанский мальчик скончался на месте от полученных травм
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Двухлетний ребенок погиб после падения из окна седьмого этажа, пока его мама расслаблялась в ванной. После трагедии в Дербенте Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка.

Правоохранители проводят проверку инцидента. Всё случилось в 19:30. Большая часть семьи отсутствовала, лишь мама оставалась с малышом. Однако и она отошла, решив принять ванную.

В это время малыш залез на подоконник приоткрытого окна в зале. Его интерес стоил ему жизни — спустя несколько минут он сорвался вниз. Шансов выжить не оставалось.

— В настоящее время проводится проверка инцидента. После выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан.

К несчастью, в тот же день в Каспийске произошел подобный эпизод. 3-летний малыш выпал из окна 10-го этажа. Чудо спасло ребенка — под окнами располагался торговый центр. Его козырек смягчил удар.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Дагестана, пострадавший ребенок находится в критическом состоянии в реанимации. Медики ведут борьбу за его жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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