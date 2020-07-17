Жители Ставрополя выберут, как изменится краевой центр

17 Июль 2020 2020-07-17T16:56:13+03:00

Сейчас готовится проект благоустройства сквера. В нем капитально отремонтируют фонтан, восстановят освещение, создадут тематические зоны и стилизованные арт-объекты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Горожане активно выдвигали свои предложения, которых оказалось около 70

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В Ставрополе завершился первый этап конкурсного отбора на 2021 год проектов развития территорий, основанных на местных инициативах. Горожане активно выдвигали свои предложения, которых оказалось около 70.

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Однако условия программы позволяют городу заявить всего пять проектов. Выбрать их большинством голосов предстоит самим жителям краевой столицы.

Поддержать понравившиеся проекты можно онлайн на официальном сайте https://pmisk.ru.

Кстати, также стартовал Всероссийский конкурс на выявление пилотных территорий по развитию экологического туризма. Ставрополье будет участвовать в нем с проектом туристско-рекреационный кластер «Кавминводский терренкур».

Проект позволит улучшить облик курортных территорий, привлечь туристов и дополнительные инвестиции в регион Кавказских Минеральных Вод. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо:

- зарегистрироваться на сайте https://priroda.life/ ,

- в разделе «География» на карте выбрать Ставропольский край,

- нажать на «Государственный природный заказник краевого значения «Бештаугорский»,

- нажать на сердечко под картинкой.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске в 2021 году могут начать благоустраивать «Аллею любви».

Сейчас готовится проект благоустройства сквера. В нем капитально отремонтируют фонтан, восстановят освещение, создадут тематические зоны и стилизованные арт-объекты.

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ИСТОЧНИК KP.RU