Сотрудники "Руси" выгнали мусульманку из бассейна

17 Июль 2020 2020-07-17T16:50:47+03:00

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В Ессентуках мусульманку не пустили в бассейн. Сотрудников санатория "Русь" не устроил купальник женщины.

Москвичка Зульфия приехала в город-курорт, чтобы подлечиться и отдохнуть. Постоялец хотела поплавать в бассейне медицинского учреждения, для чего надела мусульманский купальник - буркини. Костюм, в отличие от обычных купальников, полностью закрывает тело, а в районе туловища идет как платье.

etesetturmayo Так выглядит буркини - закрытый мусульманский купальник

Как только мусульманка вошла в воду, персонал попросил ее выйти. Они объяснили это тем, что в бассейне действует запрет на закрытые купальники. Исключение мог сделать только главный врач, объявили сотрудники "Руси". Правда, и он отказал Зульфие, уверяя, что просто выполняет требования руководства.

В беседе с ИА "Islam News" москвичка призналась, что санаторий ей понравился. Но в запрете купаться в закрытом купальнике она усмотрела признаки "ущемления прав человека по религиозному признаку".

- Я с такой дискриминацией не сталкивалась ни в одном регионе России, ни за рубежом, - сказала она.

"КП - Северный Кавказ" обратилась к представителю "Руси" за комментарием. Сотрудники санатория подтвердили, что такая ситуация действительно была, и у них есть официальная позиция. Правда, оглашать ее по телефону они не хотят. Редакция газеты "КП - Северный Кавказ" отправила официальный запрос в учреждение и ждет ответа.

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ИСТОЧНИК KP.RU