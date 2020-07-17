Началась следственная проверка после падения ребенка из окна в Дагестане
16 июля вечером ребенок упал с высоты 7 этажа, соскользнув с подоконника
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Следственный комитет Дагестана начал проверку по факту смерти малолетнего в результате падения из окна квартиры на 7 этаже. Ребенок соскользнул с подоконника, пока мать находилась в ванне. Как уточнили "КП" в ведомстве, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в МВД Дагестана рассказали, что за день выпали двое детей. Из окна 10 этажа в Каспийске - ребенок 3 лет. Он остался жив, потому что приземлился на крышу прилегающего к дому ТЦ. И 2-летний ребенок в Дербентском районе, гибель которого расследуется.
ИСТОЧНИК KP.RU