2020-07-17T17:07:33+03:00
Происшествия

Началась следственная проверка после падения ребенка из окна в Дагестане

16 июля вечером ребенок упал с высоты 7 этажа, соскользнув с подоконника
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Следственный комитет Дагестана начал проверку по факту смерти малолетнего в результате падения из окна квартиры на 7 этаже. Ребенок соскользнул с подоконника, пока мать находилась в ванне. Как уточнили "КП" в ведомстве, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в МВД Дагестана рассказали, что за день выпали двое детей. Из окна 10 этажа в Каспийске - ребенок 3 лет. Он остался жив, потому что приземлился на крышу прилегающего к дому ТЦ. И 2-летний ребенок в Дербентском районе, гибель которого расследуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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