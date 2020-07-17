2020-07-17T17:27:38+03:00
Происшествия

Арашуковым продлили арест до октября

Ранее сообщали о завершении предварительного следствия
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Фото: Валерий Шарифулин\ТАСС / СтаврополькрайгазФото: Валерий Шарифулин\ТАСС / Ставрополькрайгаз
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В Московском городском суде Арашуковым и фигурантам одноименного громкого дела о заказном убийстве, растрате и участии в ОПГ продлили арест до октября. Таким образом, судья удовлетворила прошение следственных органов. Ранее, напомним, сообщалось про завершение предварительного следствия. Участники процесса знакомятся с материалами дела. Представители бывшего сенатора и его отца настаивают на рассмотрении дела присяжными заседателями.

Отметим, что Рауля Арашукова обвиняют в организации преступного сообщества, подозревают растрате, а Рауфа, как участника ОПГ - обвинили в заказном убийстве зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Бывшему сенатору в апреле также вменили пару эпизодов о превышении полномочий и ложный донос. Вины оба не признают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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