В Карачаево-Черкесии ищут утонувших офицеров МЧС
Тело одного из них уже нашли
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В Карачаево-Черкесии продолжаются поиски двух сотрудников республиканского управления МЧС, которые на машине упали в Большой Ставропольский канал. Тело одного человека уже достали, передают источники в оперативных службах региона.
Сообщение о трагедии поступило в девять утра 17 июля. Ночью в селе Ильичевское Прикубанского района машина "Субару" упала в воду. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.
Из воды вытащили автомобиль, в котором было тело офицера МЧС. Спасатели ищут второго человека, работа продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU