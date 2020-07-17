В Карачаево-Черкесии ищут утонувших офицеров МЧС

17 Июль 2020 2020-07-17T18:07:51+03:00

Тело одного из них уже нашли

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В Карачаево-Черкесии продолжаются поиски двух сотрудников республиканского управления МЧС, которые на машине упали в Большой Ставропольский канал. Тело одного человека уже достали, передают источники в оперативных службах региона.

Сообщение о трагедии поступило в девять утра 17 июля. Ночью в селе Ильичевское Прикубанского района машина "Субару" упала в воду. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Из воды вытащили автомобиль, в котором было тело офицера МЧС. Спасатели ищут второго человека, работа продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU