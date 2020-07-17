Мины, гранаты, боеприпасы: в Дагестане нашли тайник с оружием
Взрывотехники республиканского ФСБ обезвредили опасную находку
Фото от Росгвардии РД
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В Дагестане во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники республиканского Управления Росгвардии нашли тайник с оружием в окрестностях села Харачи Унцукульского района.
- В схроне находились две минометные мины, ручные гранаты, несколько СВУ, комплектующие к ним, боеприпасы, специальное обмундирование и медикаменты, - уточнили в ведомстве.
Операция проходила совместно с республиканским ФСБ, чьи взрывотехники обезвредили опасную находку, уничтожив все на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU