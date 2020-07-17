2020-07-17T19:35:10+03:00
Происшествия

Мины, гранаты, боеприпасы: в Дагестане нашли тайник с оружием

Взрывотехники республиканского ФСБ обезвредили опасную находку
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Фото от Росгвардии РДФото от Росгвардии РД
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В Дагестане во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники республиканского Управления Росгвардии нашли тайник с оружием в окрестностях села Харачи Унцукульского района.

- В схроне находились две минометные мины, ручные гранаты, несколько СВУ, комплектующие к ним, боеприпасы, специальное обмундирование и медикаменты, - уточнили в ведомстве.

Операция проходила совместно с республиканским ФСБ, чьи взрывотехники обезвредили опасную находку, уничтожив все на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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