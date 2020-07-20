Бывшего министра строительства Ставрополья арестовали после нового дела

Андрей Когарлыцкий

На Ставрополье отправили под стражу бывшего министра строительства и архитектуры Алексея Когарлыцкого. Экс-чиновник проходит фигурантом в шести уголовных делах. Об этом сообщает пресс-служба Промышленного суда Ставрополя.

- Ходатайство следователя удовлетворено, в отношении бывшего министра избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 16 сентября 2020 года, - сказано в сообщении.

16 июля суд отпустил Когарлыцкого под домашний арест. Вечером бывший министр вышел из СИЗО, но на улице его ждали четыре сотрудника правоохранительных органов - его хотели увезти на допрос по шестому уголовному делу. Внезапно у подозреваемого начался приступ, он рухнул на землю и стал истошно кричать. Видео с задержанием Когарлыцкого снял его отец.

Уголовное преследование бывшего министра началось на ноябре 2019 года. Следственный комитет возбудил против него шесть уголовных дел. По одному из них, чиновник и представитель АО "Гипроздрав" условились, что первый получит с госконтракта больше 43 миллионов рублей в качестве взятки. За эти деньги подозреваемый обещал содействовать в работе в ставропольском культурно-образовательном и музейном комплексе.

Третье уголовное дело (злоупотребление должностными полномочиями) против Когарлыцкого возбудили в мае 2020 года, четвертое и пятое (получение взятки) - в июле.

- По моим сведениям, у следствия есть материалы ещё по трем эпизодам. Конкретизировать не буду, но это связано с другими объектами. Отмечу, что мой подзащитный полностью отрицает свою вину и участие в преступных схемах, - рассказала адвокат Бизяева в беседе с "КП - Северный Кавказ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Приступ панкреатита от испуга»: стали известны подробности скандального задержания ставропольского экс-министра

По сведениям адвокатов, на Алексея Когарлыцкого могут быть возбуждены дела ещё по трем эпизодам хищения (подробности)