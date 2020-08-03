На Ставрополье аграрии начнут сев озимого рапса в августе

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:57:44+03:00

Так, на Ставрополье сейчас проводят заготовку семян и минеральных удобрений. Уже во второй половине августа посеют озимый рапс Фото: Виталий ТИМКИВ

Также в селах нашего региона строят 8 социальных и инфраструктурных объектов

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Ставропольские аграрии уже начали подготовку к осеннему севу. Об этом говорили на совещании в правительстве региона, которое провёл губернатор Владимир Владимиров в режиме видеоконференцсвязи.

Ставропольские аграрии рассказали, как готовятся к посевной кампании 00:00 00:00

Так, на Ставрополье сейчас проводят заготовку семян и минеральных удобрений. Уже во второй половине августа посеют озимый рапс. Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Ставрополья Николай Великдань.

Также в селах нашего региона строят восемь социальных и инфраструктурных объектов. Ещё пять ремонтируют. Работы проводят в рамках программы «Современный облик сельских территорий».

На её реализацию регион получил 680 миллионов рублей. По словам Николая Великданя, часть этих средств также направят на покупку автобусов для населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU