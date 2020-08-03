2020-08-03T12:57:44+03:00
Общество

На Ставрополье аграрии начнут сев озимого рапса в августе

Также в селах нашего региона строят 8 социальных и инфраструктурных объектов
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Так, на Ставрополье сейчас проводят заготовку семян и минеральных удобрений. Уже во второй половине августа посеют озимый рапсТак, на Ставрополье сейчас проводят заготовку семян и минеральных удобрений. Уже во второй половине августа посеют озимый рапсФото: Виталий ТИМКИВ
Изменить размер текста:

Ставропольские аграрии уже начали подготовку к осеннему севу. Об этом говорили на совещании в правительстве региона, которое провёл губернатор Владимир Владимиров в режиме видеоконференцсвязи.

Ставропольские аграрии рассказали, как готовятся к посевной кампании

00:00
00:00

Так, на Ставрополье сейчас проводят заготовку семян и минеральных удобрений. Уже во второй половине августа посеют озимый рапс. Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Ставрополья Николай Великдань.

Также в селах нашего региона строят восемь социальных и инфраструктурных объектов. Ещё пять ремонтируют. Работы проводят в рамках программы «Современный облик сельских территорий».

На её реализацию регион получил 680 миллионов рублей. По словам Николая Великданя, часть этих средств также направят на покупку автобусов для населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для инвестиционных вкладов
В Кисловодске питьевой бювет «Народный источник» возобновил работу
На Ставрополье школы получили бактерицидные обеззараживатели воздуха
В Ставрополе осенью откроется театр кукол
ВТБ: объем сделок с загородными домами в этом году на Ставрополье вырос на четверть
Жители Ставрополья и Дагестана уличены в покупке инвалидности
В Пятигорске открываются фитнес-центры и спортивные школы
В Ставропольском крае разработают альтернативную схему водоснабжения сел
На Ставрополье пьяный водитель не смог вспомнить адрес проживания
Умер руководитель Следственного отдела по Ессентукам Сергей Дубровин
На Ставрополье аграрии начнут сев озимого рапса в августе
На Ставрополье проверили условия проживания детей-сирот
В Железноводске появились новые бесплатные уборные для туристов
На Ставрополье 3 августа ожидаются дождь, град и шквалистый ветер
Ставропольские полицейские рассказали, как не стать жертвой мошенников
В Пятигорске оперативники обнаружили у мужчины «оранжерею» с коноплей
Региональную тарифную комиссию Ставрополья возглавил Константин Шишманиди
В Ставрополе сотрудник магазина украл бытовую технику на 700 тысяч рублей
В Ставрополе за полгода произошло 69 ДТП
На Ставрополье стартовала благотворительная акция «Импульс добра»
На Ставрополье в ДТП с грузовиком погибли два человека