2020-08-03T13:04:39+03:00
Общество

Умер руководитель Следственного отдела по Ессентукам Сергей Дубровин

За 11 лет службы в системе СК России он прошел путь от рядового следователя территориального отдела до руководителя следственного органа
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба Следственного комитета России по Ставропольскому краюФото: пресс-служба Следственного комитета России по Ставропольскому краю
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Сегодня пришло печальное известие. На 35-м году скоропостижно ушел из жизни руководитель следственного отдела по городу Ессентуки следственного управления Следственного комитета РФ по Ставрополью Сергей Сергеевич Дубровин.

За 11 лет службы в системе СК России он прошел путь от рядового следователя территориального отдела до руководителя следственного органа. Сергей Дубровин пользовался уважением и авторитетом среди коллег и граждан.

Его отличали профессионализм, самоотдача, преданность делу, чуткость и отзывчивость к людским бедам и чаяниям. Руководитель и коллектив СУ СК России по краю выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея Дубровина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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