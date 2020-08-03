Умер руководитель Следственного отдела по Ессентукам Сергей Дубровин

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:04:39+03:00

За 11 лет службы в системе СК России он прошел путь от рядового следователя территориального отдела до руководителя следственного органа

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Сегодня пришло печальное известие. На 35-м году скоропостижно ушел из жизни руководитель следственного отдела по городу Ессентуки следственного управления Следственного комитета РФ по Ставрополью Сергей Сергеевич Дубровин.

За 11 лет службы в системе СК России он прошел путь от рядового следователя территориального отдела до руководителя следственного органа. Сергей Дубровин пользовался уважением и авторитетом среди коллег и граждан.

Его отличали профессионализм, самоотдача, преданность делу, чуткость и отзывчивость к людским бедам и чаяниям. Руководитель и коллектив СУ СК России по краю выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея Дубровина.

ИСТОЧНИК KP.RU