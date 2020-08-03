2020-08-03T13:22:04+03:00
Происшествия

На Ставрополье пьяный водитель не смог вспомнить адрес проживания

Ему предложили пройти в наркологический диспансер, он отказался
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Нарушителю грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублейНарушителю грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублейФото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ
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На стационарном посту ДПС автоинспекторы остановили для проверки автомобиль, за рулем которого находился житель города Михайловска.

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Мужчина имел расширенные зрачки глаз, невнятную речь, измененный цвет кожных покровов. Во время разговора с полицейскими водитель не смог вспомнить адрес проживания.

Более того, он затруднился назвать город, в который движется, путался в датах и именах, не помнил, где именно был и что делал. Сотрудники ГИБДД предложили ему пройти процедуру медицинского освидетельствования и проследовать в наркологический диспансер. Но мужчина отказался.

Неадекватного водителя поймали на Ставрополье.

Нарушителю грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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