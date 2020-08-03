На Ставрополье пьяный водитель не смог вспомнить адрес проживания
На стационарном посту ДПС автоинспекторы остановили для проверки автомобиль, за рулем которого находился житель города Михайловска.
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Мужчина имел расширенные зрачки глаз, невнятную речь, измененный цвет кожных покровов. Во время разговора с полицейскими водитель не смог вспомнить адрес проживания.
Более того, он затруднился назвать город, в который движется, путался в датах и именах, не помнил, где именно был и что делал. Сотрудники ГИБДД предложили ему пройти процедуру медицинского освидетельствования и проследовать в наркологический диспансер. Но мужчина отказался.
Неадекватного водителя поймали на Ставрополье.
Нарушителю грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.
ИСТОЧНИК KP.RU