В Ставропольском крае разработают альтернативную схему водоснабжения сел
В Ставрополе обсуждались вопросы улучшения водоснабжения в населенных пунктах. Губернатор сообщил, что некоторые запасы подземных вод можно использовать для снабжения сел, у которых есть сложности с получением ресурса.
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Глава Ставрополья поручил реализовать экспериментальный проект по созданию альтернативной системы водоснабжения в двух таких поселениях.
Так, питьевая вода будет подаваться отдельно от той, что предназначена для полива. Предложения по организации такой работы должны быть подготовлены в сентябре 2020 года. Сам проект планируют реализовать в 2021 году.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что региональную тарифную комиссию Ставрополья возглавил Константин Шишманиди.
Владимир Владимиров пожелал Константину Шишманиди успешной работы и поручил в первую очередь разобраться с тарифами на воду, не допускать их резких скачков.
ИСТОЧНИК KP.RU