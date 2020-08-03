2020-08-03T14:16:41+03:00
Общество

В Ставропольском крае разработают альтернативную схему водоснабжения сел

Питьевая вода будет подаваться отдельно от той, что предназначена для полива
Ася АСРЯН@asya1693
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Предложения по организации такой работы должны быть подготовлены в сентябре 2020 года. Сам проект планируют реализовать в 2021 годуПредложения по организации такой работы должны быть подготовлены в сентябре 2020 года. Сам проект планируют реализовать в 2021 годуФото: Олег УКЛАДОВ
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В Ставрополе обсуждались вопросы улучшения водоснабжения в населенных пунктах. Губернатор сообщил, что некоторые запасы подземных вод можно использовать для снабжения сел, у которых есть сложности с получением ресурса.

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Глава Ставрополья поручил реализовать экспериментальный проект по созданию альтернативной системы водоснабжения в двух таких поселениях.

Так, питьевая вода будет подаваться отдельно от той, что предназначена для полива. Предложения по организации такой работы должны быть подготовлены в сентябре 2020 года. Сам проект планируют реализовать в 2021 году.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что региональную тарифную комиссию Ставрополья возглавил Константин Шишманиди.

Владимир Владимиров пожелал Константину Шишманиди успешной работы и поручил в первую очередь разобраться с тарифами на воду, не допускать их резких скачков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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