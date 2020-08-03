Жители Ставрополья и Дагестана уличены в покупке инвалидности

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:12:31+03:00

Суммы взяток варьировались в зависимости от реального состояния здоровья и возраста фиктивного больного

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Восемь жителей Ставропольского края и Дагестана стали фигурантами уголовных дел за дачу взяток.

Так, злоумышленники с 2015 по 2018 годы через посредников передавали деньги экс-руководителю филиала учреждения «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю».

За это их на бумаге признавали инвалидами. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, размер взятки зависел от реального состояния здоровья и возраста обратившегося. Стоимость группы инвалидности доходила до 150 тысяч рублей.

Ранее фигурантом уголовного дела стал бывший руководитель филиала. Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU