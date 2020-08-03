В Ставрополе осенью откроется театр кукол

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:50:27+03:00

После реставрации в театре появятся новые кабинеты, подсобные помещения, а также большая сцена, зрительный зал на 140 человек и гардеробная Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На выполнение работ выделили более 268 миллионов рублей. 40 миллионов — бюджет региона

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В Ставрополе продолжается реставрация краевого театра кукол. Напомним, что реконструкция здания ведется в рамках национального проекта «Культура». На выполнение работ выделили более 268 миллионов рублей. 40 миллионов — бюджет региона.

Театр находится в историческом здании. «Народный дом конца XIX века считается памятником истории и культуры. Там уже успели заменить кровлю, полы, окна и двери, усилили фундамент, отремонтировали фасад и обновили водостоки.

После реставрации в театре появятся новые кабинеты, подсобные помещения, а также большая сцена, зрительный зал на 140 человек и гардеробная.

Уже этой осенью работы будут завершены.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что долгое время у «кукольников» в Ставрополе вообще своего адреса не было.

В середине 80-х они поселились в историческом здании народного дома на проспекте Октябрьской революции, где долго и успешно работали. Но вот здание обветшало.

Театр «переехал» сначала во Дворец Гагарина, потом во Дворец культуры и спорта. А там, где должны идти спектакли, теперь хранится реквизит. Места в помещении недостаточно, вентиляции нормальной нет, поэтому сшитые для полусотни спектаклей куклы портятся от грибка.

ИСТОЧНИК KP.RU