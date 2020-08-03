2020-08-03T16:38:08+03:00
Общество

На Ставрополье школы получили бактерицидные обеззараживатели воздуха

Сейчас в городских детских садах и учреждениях допобразования установлены уже 237 рециркуляторов
Ася АСРЯН@asya1693
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Рециркуляторы учебные заведения получили по поручению губернатора Ставрополья за счет средств регионального бюджетаРециркуляторы учебные заведения получили по поручению губернатора Ставрополья за счет средств регионального бюджетаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне нового учебного года школы Невинномысска получили 477 бактерицидных рециркуляторов «Мегидез». Об этом сообщает градоначальник Михаил Миненков.

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Он добавил, что устройства обеззараживают воздух в помещении, обеспечивая бактерицидную эффективность до 99%, имеют надежную конструкцию и просты в использовании.

По словам Миненкова, общая численность рециркуляторов, установленных во всех классах и школьных столовых — 526 штук. 49 устройств школы получили накануне сдачи ЕГЭ.

Рециркуляторы учебные заведения получили по поручению губернатора Ставрополья за счет средств регионального бюджета.

Напомним, в Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболели 111 человек. Всего в регионе число зараженных достигло 8560. За сутки скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Всего от коронавируса в крае умерло 163 человека. Из хороших новостей: выздоровели 39 ставропольцев.

А за все время в регионе болезнь победили 5712 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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