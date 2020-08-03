2020-08-03T17:05:17+03:00
Общество

В Кисловодске питьевой бювет «Народный источник» возобновил работу

Бювет располагается слева от южного входа в галерею, со стороны фонтана «Лягушки»
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: instagram.com/kislovodsk.parkФото: instagram.com/kislovodsk.park
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В Кисловодске питьевой бювет «Народный источник» возобновил работу после капитального ремонта.

Напомним, что бювет располагается слева от южного входа в галерею, со стороны фонтана «Лягушки», и рассчитан на тех, кто оказался в парке в момент, когда на технические перерывы закрыта Нарзанная галерея.

Гостям парка доступны все три вида нарзана: общий, сульфатный и доломитный.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске курортную инфраструктуру дополнили современными бесплатными общественными уборными. Современные модульные уборные установлены на «Дедах» на Лермонтовском терренкуре и на «Комсомольской поляне» в посёлке Иноземцево.

По словам градоначальника, уже завершили ремонт заброшенного туалета на Курортном озере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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