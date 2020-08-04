На Ставрополье создадут предприятие по производству колбас и деликатесов из мяса индейки
На Ставрополье компания «Мира» реализует инвестиционный проект по созданию цеха глубокой переработки по производству колбасных и деликатесных изделий из мяса индейки.
Проект реализуют на территории Изобильненского городского округа. Его стоимость составляет более 472 млн рублей со сроком окупаемости менее 8 лет.
В общей сложности инвестор получит льготы на сумму более 17,6 млн рублей.
Это позволит ему создать новые производственные мощности и рабочие места, увеличить объемы и ассортимент выпускаемой продукции и выйти на новые рынки сбыта. Об этом сообщил министр экономического развития региона Сергей Крынин.
ИСТОЧНИК KP.RU