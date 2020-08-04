2020-08-04T13:07:31+03:00
Общество

На Ставрополье создадут предприятие по производству колбас и деликатесов из мяса индейки

В общей сложности инвестор получит льготы на сумму более 17,6 млн рублей
Ася АСРЯН@asya1693
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В общей сложности инвестор получит льготы на сумму более 17,6 млн рублейВ общей сложности инвестор получит льготы на сумму более 17,6 млн рублейФото: Сергей ГРАЧЕВ
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На Ставрополье компания «Мира» реализует инвестиционный проект по созданию цеха глубокой переработки по производству колбасных и деликатесных изделий из мяса индейки.

Проект реализуют на территории Изобильненского городского округа. Его стоимость составляет более 472 млн рублей со сроком окупаемости менее 8 лет.

В общей сложности инвестор получит льготы на сумму более 17,6 млн рублей.

Это позволит ему создать новые производственные мощности и рабочие места, увеличить объемы и ассортимент выпускаемой продукции и выйти на новые рынки сбыта. Об этом сообщил министр экономического развития региона Сергей Крынин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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