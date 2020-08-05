На Ставрополье разыскали водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:08:15+03:00

Молодой человек сбежал с места происшествия, так как испугался ответственности

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Вблизи Пятигорска водитель иномарки спровоцировал смертельное ДТП и скрылся с места происшествия.

Так, 4 августа, около 20:30, на автодороге «КАВКАЗ» водитель автомобиля «Мерседес-Бенц GLE350D» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-210740» и автомобилем «ВАЗ-21074».

25-летний водитель одной из «семерок» с тяжелыми переломами и травмами доставлен в пятигорскую больницу, 21-летний пассажир этого автомобиля скончался на месте. Водитель иномарки с места ДТП сбежал. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Правоохранителям удалось установить личность и местонахождение предполагаемого водителя. Им оказался 28-летний житель соседней республики.

В момент ДТП парень был трезв. За последние 2 года 7 раз привлекался к административной ответственности за различные грубые нарушения ПДД РФ. По его словам, он сбежал с места происшествия, так как испугался ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU