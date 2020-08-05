Список был утвержден правительством в начале июля. В него вошли гостиницы, спортзалы, парикмахерские, ритейл и ряд других Фото: Архив "КП"

Большинство ставропольских предпринимателей уже получило субсидию на профилактику коронавируса. В региональном минэке напомнили, что заявку на получение субсидии можно подать до 15 августа.

Эти средства малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям определенных отраслей выделяет Правительство РФ на выполнение требований Роспотребнадзора по профилактике COVID-19.

По словам первого заместителя министра экономического развития Ставрополья Анны Щепихиной,

на компенсацию этих затрат сейчас может претендовать малый и средний бизнес из 10 отраслей. Список был утвержден правительством в начале июля.

В него вошли гостиницы, спортзалы, парикмахерские, ритейл и ряд других.

Кроме предпринимателей, субсидиями вправе воспользоваться и образовательные некоммерческие организации. Они разово получают фиксированную субсидию в 15 тыс. рублей, а также 6,5 тыс. на каждого сотрудника.

Напомним, что субсидией на профилактику новой коронавирусной инфекции могут воспользоваться налогоплательщики, состоящие в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и ведущие свою деятельность в пострадавших отраслях, нуждающихся в поддержке для проведения профилактических мероприятий.

Среди требований к получателям - отсутствие недоимки по налогам и страховым взносам, превышающей 3000 рублей.

Также организация не может проходить процедуру ликвидации, банкротства, исключения из ЕГРЮЛ, а индивидуальный предприниматель - прекращать свой бизнес, сняться с учета в налоговых органах.

Подать заявление на субсидию можно через кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России или в виде почтового отправления. Никаких дополнительных документов подавать не требуется. Численность заявленных наемных работников налоговики проконтролируют самостоятельно на основании сведений, поступивших из ПФР.