В Ставрополе появятся прогулочные маршруты для маломобильных горожан
В Ставрополе ведется строительство новых и реконструкция старых объектов благоустройства с учетом современных нормативов. Так, в городе установлены пандусы и плавные съезды, поручни и информационное обеспечение.
Но есть здания, которые не отвечают в полной мере современным стандартам доступной городской среды. Это чувствуют инвалиды, а также молодые семьи с маленькими детьми.
Для более продуктивной работы администрация города пригласила к диалогу активных горожан с ограниченными возможностями здоровья.
Участники встречи договорились о более тесном сотрудничестве в плане обмена информации, а также решение разработать карту прогулочных маршрутов для маломобильных.
Ведь не все бордюры и спуски сегодня доступны для людей, передвигающихся в инвалидном кресле.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что большинство ставропольских предпринимателей уже получило субсидию на профилактику коронавируса. В региональном минэке напомнили, что заявку на получение субсидии можно подать до 15 августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU