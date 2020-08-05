В Ставрополе появятся прогулочные маршруты для маломобильных горожан

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:26:44+03:00

Некоторые городские здания и архитектурные формы не отвечают в полной мере современным стандартам доступной городской среды. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Не все бордюры и спуски сегодня доступны для людей, передвигающихся в инвалидном кресле

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В Ставрополе ведется строительство новых и реконструкция старых объектов благоустройства с учетом современных нормативов. Так, в городе установлены пандусы и плавные съезды, поручни и информационное обеспечение.

Но есть здания, которые не отвечают в полной мере современным стандартам доступной городской среды. Это чувствуют инвалиды, а также молодые семьи с маленькими детьми.

Для более продуктивной работы администрация города пригласила к диалогу активных горожан с ограниченными возможностями здоровья.

Участники встречи договорились о более тесном сотрудничестве в плане обмена информации, а также решение разработать карту прогулочных маршрутов для маломобильных.

Ведь не все бордюры и спуски сегодня доступны для людей, передвигающихся в инвалидном кресле.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что большинство ставропольских предпринимателей уже получило субсидию на профилактику коронавируса. В региональном минэке напомнили, что заявку на получение субсидии можно подать до 15 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU