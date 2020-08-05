В Северной Осетии во время пандемии газовики не отключили ни одного должника
Вопросы развития газификации Северной Осетии, повышение надежности газоснабжения стали ключевыми на рабочей встрече главы РСО - Алания Вячеслава Битарова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алана Кодзаева.
Предваряя диалог, руководитель республики отметил значимый вклад компании в наращивание экономического потенциала региона и эффективное взаимодействие с органами власти.
- Руководство компании и ее сотрудники проделали большую работу в 2019 году и в первом полугодии текущего года. Впереди еще много вопросов, которые нам предстоит совместно решать, в том числе - программа газификации республики, содействие отраслевой компании в газификации горнолыжного курорта «Мамисон», а также укрепления платёжной дисциплины за потребленные ресурсы. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо республики и наших жителей, - выразил уверенность Вячеслав Битаров.
В свою очередь, Алан Кодзаев передал главе республики слова благодарности от руководства головного офиса компании.
- Сегодня республика показывает одни из лучших в стране результатов по бюджетным организациям в части уровня оплаты за потребленные ресурсы, - подчеркнул Алан Кодзаев.
Руководитель «Газпром межрегионгаз Владикавказ» также отметил, что в период пандемии коронавируса все структуры газового комплекса работали напряженно. Однако, по поручению главы республики, отраслевая компания заключила договоры реструктуризации с представителями малого и среднего бизнеса.
- И здесь важно отметить, что ни один потребитель не был отключен, - доложил Алан Кодзаев.
Обсуждалась и готовность Северной Осетии к предстоящему осенне-зимнему периоду. По словам генерального директора «Газпром межрегионгаз Владикавказ», на сегодняшний день выполнено 67% от плановых работ, все мероприятия ведутся согласно графику.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»