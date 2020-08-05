В Ставрополе 71-летний водитель спровоцировал тройное ДТП с бензовозом

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел В Шпаковском селе Надежда. Там пожилой водитель спровоцировал тройное ДТП с бензовозом. Авария произошла 5 августа, около 08:30, на автодороге «Астрахань – Элиста – Ставрополь».

Водитель автомобиля «Лада Приора», выезжая со второстепенной автодороги, не уступил дорогу и врезался с другой «Приорой». По инерции вторая «Приора» продолжила движение и столкнулась с бензовозом «МАН».

В результате происшествия в больницу обратилась пассажирка второй «Лады». К счастью другие участники аварии не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Предполагаемым виновником ДТП стал 71-летний местный житель. По его словам, он не заметил машину на главной дороге. Сейчас на месте работают экипажи ДПС, движение затруднено.