В Осетии пропала 14-летняя девочка
Вика Хуриева ушла в магазин и не вернулась домой
Фото пропавшей Виктории Сосланбековны Хуриевой: МВД РСО-Алания
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В республике Северная Осетия начали поиски пропавшей накануне 14-летней Вики Хуриевой. Девочка вышла из дома в поселке Заводской в магазин и по настоящий момент ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост около 168 см, среднего телосложения, карие глаза и русые волосы до плеч.
- Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просим незамедлительно сообщить в Отдел полиции №1 УМВД России по Владикавказу по телефону 8(8672) 59-67-00 или 02 (с мобильных - 102), - сообщают в республиканском МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU