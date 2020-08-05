2020-08-05T12:02:47+03:00
Происшествия

В Ставрополе водитель пассажирского автобуса ехал задним ходом

Молодому нарушителю грозит штраф
Ася АСРЯН@asya1693
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Неравнодушные к проблеме безопасности пассажирских перевозок жители Ставрополя отправили в адрес Управления по краю любопытное видео.

На нем зафиксирован факт движения задним ходом в нарушение ПДД РФ водителем автобуса на пересечении проспекта Кулакова и улицы Коломийцева Ставрополя.

По данному факту правоохранители провели проверку. Они оперативно установили дату, время, место правонарушения, а также личность нарушителя. Им оказался 26-летний местный житель. Он объяснил, что «двигался задним ходом, так как заблудился».

По данному факту на водителя составили административный материал. Теперь нарушителю придется оплатить штраф в размере 1500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Водитель пассажирского автобуса ехал задним ходом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе, 5 августа, утром, 71-летний водитель спровоцировал тройное ДТП с бензовозом. Сейчас на месте работают экипажи ДПС, движение затруднено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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