2020-08-05T12:14:55+03:00
Происшествия

На Ставрополье бывший инспектор Росреестра получил срок за вымогательство

Суд приговорил экс-чиновника к шести годам в колонии строгого режима
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По заключению экспертизы, в случае реализации этой продукции инспектор получил бы выгоду имущественного характера, эквивалентную сумме 296 тыс. рублейПо заключению экспертизы, в случае реализации этой продукции инспектор получил бы выгоду имущественного характера, эквивалентную сумме 296 тыс. рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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Суд вынес приговор экс-госинспектору по использованию и охране земель Кировского отдела Управления Росреестра по Ставрополью Беслану Шебзухову. Его признали виновным в вымогательстве взятки.

По данным следствия, осенью 2018 года Шебзухов потребовал у руководителя местного сельскохозяйственного предприятия 40 тонн сельхозпродукции по заниженной цене.

За это инспектор пообещал не привлекать компанию к административной ответственности за нарушение.

По заключению экспертизы, в случае реализации этой продукции инспектор получил бы выгоду имущественного характера, эквивалентную сумме 296 тыс. рублей. Суд приговорил экс-чиновника к шести годам в колонии строгого режима.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Буденновский городской суд вынес приговор многодетной матери. Женщина пыталась продать свою новорожденную дочь за 440 тысяч рублей.

Ставропольчанка опубликовала объявление в одной из соцсетей. Позже призналась, что на такой поступок ее толкнули большие финансовые трудности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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