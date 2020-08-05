На Ставрополье бывший инспектор Росреестра получил срок за вымогательство
Суд вынес приговор экс-госинспектору по использованию и охране земель Кировского отдела Управления Росреестра по Ставрополью Беслану Шебзухову. Его признали виновным в вымогательстве взятки.
По данным следствия, осенью 2018 года Шебзухов потребовал у руководителя местного сельскохозяйственного предприятия 40 тонн сельхозпродукции по заниженной цене.
За это инспектор пообещал не привлекать компанию к административной ответственности за нарушение.
По заключению экспертизы, в случае реализации этой продукции инспектор получил бы выгоду имущественного характера, эквивалентную сумме 296 тыс. рублей. Суд приговорил экс-чиновника к шести годам в колонии строгого режима.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Буденновский городской суд вынес приговор многодетной матери. Женщина пыталась продать свою новорожденную дочь за 440 тысяч рублей.
Ставропольчанка опубликовала объявление в одной из соцсетей. Позже призналась, что на такой поступок ее толкнули большие финансовые трудности.
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ИСТОЧНИК KP.RU