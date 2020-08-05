2020-08-05T12:26:33+03:00
Общество

ВТБ нарастил на треть продажи ипотеки

А общий объем выдачи кредитов по итогам 7 месяцев банк увеличил на 6%
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До 882 млрд рублей вырос с начала года общий объем кредитов ВТБ. Сильнее всех ипотека - на треть. С начала года ВТБ выдал 185,5 тыс. жилищных кредитов на 465 млрд рублей.

В июле ВТБ продолжил демонстрировать ежемесячный прирост ипотечных продаж. В апреле выдачи жилищных кредитов составили 68 млрд рублей, в мае - 62 млрд, в июне - 76,2 млрд, а в июле уже почти 78 млрд.

Таким образом, банк вплотную приблизился к значениям марта нынешнего года (84 млрд рублей), который стал рекордным для ВТБ за всю историю. При этом в 2020 г. ВТБ каждый месяц показывает прирост объема выдач относительно результатов прошлого года. Исключением не стал даже апрель.

Одним из ключевых факторов роста продолжает оставаться «Ипотека с господдержкой», с момента запуска которой ВТБ провел свыше 22 тыс. сделок на более чем 63 млрд рублей. Средняя доля ипотеки под 6,5% в общих выдачах составляет 27%. За счет реализации госпрограммы растет и доля новостроек – во 2 квартале она увеличилась до 47%.

- Ипотека восстановилась быстрее других сегментов розничного кредитования. Основную роль в этом сыграли два фактора. Во-первых, государственная программа со ставкой 6,5%, которая поддержала и заемщиков, и застройщиков. Условия оказались доступны значительному числу россиян, и мы надеемся, что действие программы будет продлено. Во-вторых, это снижение ставок, которое позволило многим заемщикам переоформить действующие кредиты в других банках на более выгодных условиях. В ВТБ рефинансирование занимает сегодня порядка 30% от общего объема ипотечных выдач, в несколько раз превышая результаты прошлого года. Мы уверены, что после снижения ставок в рамках нашей линейки рост продаж продолжится, и результат марта в этом году будет перекрыт, - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Общий объем портфеля розничных кредитов ВТБ по итогам июля достиг 3,49 трлн рублей, что на 6,3% выше показателя на начало года. Портфель ипотечных кредитов вырос на 9,4% (до 1,84 трлн), кредитов наличными - на 4,4% (до 1,42 трлн), портфель автокредитов находится на уровне 0,1 трлн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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