В санаториях Кисловодска в августе отдохнут более 13 тысяч туристов
Уже 40 санаториев и здравниц работают в Кисловодске к началу августа. Там отдыхают почти пять тысяч туристов. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.
В санаториях проводят дезинфекцию, персонал обеспечен средствами защиты.
Всего же до конца августа в здравницах курорта забронировано 13 тысяч койко-мест. Готовятся к открытию еще 7 санаториев.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Курортном озере в Железноводске появилась туристическая навигация в стиле Средневековья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Стенды, выполненные из дерева, с картой водоема установлены по всему периметру набережной. По словам градоначальника Евгения Моисеева, такой формат навигации поможет жителям и гостям курорта выбирать себе занятие по душе и ничего не упустить.
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ИСТОЧНИК KP.RU