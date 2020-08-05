2020-08-05T12:51:26+03:00
Общество

В санаториях Кисловодска в августе отдохнут более 13 тысяч туристов

В здравницах проводят дезинфекцию, персонал обеспечен средствами защиты
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского краяФото: пресс-служба губернатора Ставропольского края
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Уже 40 санаториев и здравниц работают в Кисловодске к началу августа. Там отдыхают почти пять тысяч туристов. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

В санаториях проводят дезинфекцию, персонал обеспечен средствами защиты.

Всего же до конца августа в здравницах курорта забронировано 13 тысяч койко-мест. Готовятся к открытию еще 7 санаториев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Курортном озере в Железноводске появилась туристическая навигация в стиле Средневековья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Стенды, выполненные из дерева, с картой водоема установлены по всему периметру набережной. По словам градоначальника Евгения Моисеева, такой формат навигации поможет жителям и гостям курорта выбирать себе занятие по душе и ничего не упустить.

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Заявку на получение субсидии можно подать до 15 августа (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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