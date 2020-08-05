2020-08-05T13:06:53+03:00
Общество

На Ставрополье более 650 процедур ЭКО провели за 2 месяца

За первое полугодие благодаря искусственному оплодотворению 192 ставропольчанки исполнили мечту стать мамами
Ася АСРЯН@asya1693
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За первое полугодие благодаря искусственному оплодотворению 192 ставропольчанки исполнили мечту стать мамами. Они родили 205 малышейЗа первое полугодие благодаря искусственному оплодотворению 192 ставропольчанки исполнили мечту стать мамами. Они родили 205 малышейФото: Павел МАРТИНЧИК
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На Ставрополье возобновили оказание услуг по искусственному оплодотворению в прежнем объеме. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

До введения строгих ограничений из-за коронавируса в нашем регионе с начала года успели провести 346 процедур экстракорпорального оплодотворения и криопереноса.

После частичного снятия ограничений, то есть в июне и июле оказание этих видов медицинской помощи возобновилось.

Так, к началу августа в крае успели провести 863 процедуры, из которых 653 провели за последние два месяца.

За первое полугодие благодаря искусственному оплодотворению 192 ставропольчанки исполнили мечту стать мамами. Они родили 205 малышей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе ведется строительство новых и реконструкция старых объектов благоустройства с учетом современных нормативов. Так, в городе установлены пандусы и плавные съезды, поручни и информационное обеспечение.

Но есть здания, которые не отвечают в полной мере современным стандартам доступной городской среды. Это чувствуют инвалиды, а также молодые семьи с маленькими детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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